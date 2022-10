Dopo il processo contro Johnny Depp e la bancarotta | Amber Heard si rifugia in Spagna in incognito

Le priorità d'azione delcomplessivo di pianificazione del rischio di disastri devono ... Nel tempo più breve possibile,il sisma, l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ...Amber Heardla bancarotta si è rifugiata in Spagna con la figlia di un anno e mezzo e ha preso una casa in un paesino vicino a Maiorca a Costitx, usando un falso nome - Martha Jane Cannary - in cerca di ...Cinque anni dopo le prime, esplosive accuse che hanno travolto la sua carriera di mogul del cinema, Harvey Weinstein torna alla sbarra, stavolta a Los Angeles. (ANSA) ...La vicenda giudiziaria dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo potrebbe non essere finita qui. Dopo 12 anni. Secondo il quotidiano “La Sicilia”, infatti, la procura generale di Catania ha i ...