Domenica IN oggi 9 ottobre 2022 su Rai 1 | gli ospiti di Mara Venier

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una nuova puntata diIN andrà in onda, 9su Rai 1. Pronti per scoprire i nomi di tutti gliche ci terranno compagnia in questapomeriggio? Arrivano come sempre le nostre anticipazioni che ci raccontano nel dettaglio tutto quello che accadrà in questa nuova puntata diIN che come sempre sarà caratterizzata dalle interviste di. Grande attesaper un super ospite musicale, parliamo di un amatissimo Big della musica italiana. Scopriamo insieme di chi si tratta!In anticipazioni: tutti glidel 9Tanti gliin studio e in ...