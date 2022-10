Cremonese-Napoli 1-4 | Spalletti | “Partita difficile | siamo stati premiati”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Dopo essere passati in vantaggio abbiamo subito un gol sfortunato, laè stataperché si è portata su situazione che non corrisponde alle nostre caratteristiche, non riuscivamo a trovare la misura e noi ciadattati difficilmente”. Lo ha detto l’allenatore del, Luciano, dopo la vittoria contro lache regala il primo posto in classifica in solitaria: “Poi però la squadra non ha mai perso quella lucidità di andare a provare e di fare le cose, anche se bisognava farle meglio. E’ stata premiata, Simeone ha segnato un grande gol, è stata unaperché lanon merita la classifica che ha per quello che ho visto oggi, è ben messa in campo”. Sui tre gol di subentrati: ...