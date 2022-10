Così difendiamo le infrastrutture sottomarine Il punto di Sanfelice di Monteforte

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’attenzione delle Forze armate sta tornando sulla dimensione marittima e sottomarina. Dopo il danneggiamento del Nord Stream è stato lanciato un allarme globale sulla vulnerabilità delle reti energetiche subacquee, accolto anche dal nostro Paese. Proprio la scorsa settimana infatti l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, ha parlato di un piano lanciato in accordo con il ministro Lorenzo Guerini per aumentare le misure di tutela a protezione dellestrategiche nel Mediterraneo che garantiscono l’approvvigionamento energetico italiano, a partire dal Canale di Sicilia. Impegno ribadito anche nei dibattiti del Trans-regional seapower symposium di Venezia. Ne abbiamo parlato con l’ammiraglio Ferdinandodi, esperto militare e docente di Studi strategici. Il nostro Paese ...

left

"Costruttori di speranza: per un futuro di pace,la vita": è il tema scelto per il prossimo convegno nazionale "Carlo Casini", che si ... Solopossiamo costruire la speranza in un mondo ...Zumbo è ben voluto da tutti ed è stimato sia a Messina e sia qui,come il prof. Zimbalatti'. Reggio Calabria, Brinzi (Libera): 'il cambiamento deve partire dai giovani' - VIDEO Reggio Calabria, ... Enrico Letta: Lavoro, giustizia sociale, diritti delle donne. Così li difendiamo dagli attacchi delle destre