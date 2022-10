Assalto Cgil | Boldrini | “A un anno di distanza i responsabili non sono stati condannati”

(Di domenica 9 ottobre 2022) ROMA – L’onorevole Laura(PD) ha partecipato ieri alla manifestazione dellain piazza del Popolo, a Roma, a cui “ho voluto partecipare per esprimere ancora una volta solidarietà, undopo l’fascista alla sede nazionale del sindacato”.rileva che “a 12 mesi dinone i movimenti neofascisti nonsciolti, nonostante la mozione parlamentare che impegnava il governo in questo senso. Dalla piazza dellaoggi si è levata una voce forte e chiara: l’Italia è antifascista e lo sarà sempre”. L'articolo L'Opinionista.

