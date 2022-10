Wanna Marchi e la figlia a ‘Non è l’Arena’

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – Domani, domenica 9 Ottobre alle 21.15 su La7, davanti alle telecamere di “Non è l’Arena”e laStefania Nobile racconteranno in un’intervista a Massimo Giletti, per la prima volta sulla tv generalista dopo moltissimi anni, la loro verità ripercorrendo l’incredibile vicenda che le ha viste protagoniste e sulla quale è stata recentemente realizzata da Fremantle la docuserie intitolata ‘’, disponibile su Netflix dal 21 settembre. Spazio poi ad un lungo approfondimento sulla più stretta attualità di politica interna ed internazionale con i giornalisti Paolo Mieli, Alessandro Sallusti e Gad Lerner. Tra gli argomenti centrali della puntata la crisi energetica con un focus sul caro bollette. Che inverno ci aspetta? Sarà un Natale senza luci e al freddo con un rischio blackout? ...

