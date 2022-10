Ultime Notizie – Incidente sull’A4 | chi sono le vittime

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Oltre all'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, ledell'avvenuto ieri all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste,quattro ragazze e un ragazzo di Cuore 21 e Centro 21, tutti disabili: Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Lo riferisce l'amministrazione comunale di Riccione che ha dichiarato il lutto cittadino. La sindaca Daniela Angelini si è detta "affranta per l'immensa tragedia" e, insieme all'amministrazione comunale, ha espresso profondo cordoglio per "l'improvvisa, tragica, scomparsa" delle: "la città tutta, sconvolta da questa immane tragedia, si stringe con affetto e calore alle famiglie".