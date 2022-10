(Di sabato 8 ottobre 2022) Corriere del Mezzogiorno – . Secondo quanto riportato dal quotidiano, Victorscalpita per tornare in pista … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il tutto aspettando il ritorno diPROBABILI FORMAZIONI CREMONESEnon partirà per la trasferta di Cremona: il nigeriano resterà ad allenarsi a Castel Volturno e punta la gara di Champions contro l'Ajax.il Napoli nello stesso periodo preparerà l’attacco… allo scudetto anche perché lì davanti resteranno tutti a casa, da Kravatskhelia ad Osimhen passando per Raspadori. Spalletti dirà “addio” solo a Kim ...ForzAzzurri.net - Corriere del Mezzogiorno - Osimhen, il Napoli non corre rischi: salterà la Cremonese. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Victor Osimhen scalpita per ...