Nasce Starcks | la cripto borsa dei tifosi di calcio

ha sviluppato una piattaforma che consentirà di acquistare StarToken, gettoni virtuali che a loro volta serviranno per comprare Star Player Token (Stp), associati al nome di un campione dello ...ha sviluppato una piattaforma che consentirà di acquistare StarToken, gettoni virtuali che a loro volta serviranno per comprare Star Player Token (Stp), associati al nome di un campione dello ...(Adnkronos) - Calciatori come titoli quotati. Questa l'idea alla base di Starcks, la cripto-borsa del tifoso lanciata da Emanuele Floridi insieme al procuratore sportivo Alessandro Moggi e dal bomber ...Nasce la piattaforma per estrarre valore digitale dai diritti d’immagine dei calciatori. Un comunicatore e poi Moggi Junior, Immobile e WDA nell’assetto societario di base. Una cryptoborsa del calcio, ...