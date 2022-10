Monza | i convocati | si rivede Marlon

Calcio Spezia

La Juventus ha toccato ail fondo in campionato e si sta ritrovando dopo la vittoria allo ... Juventus: la lista completa deidi Allegri per la sfida contro il Milan Portieri : Szczesny, ...... Federico Simonti, Cristian Pasquato e Lorenzo Saporetti, la lista definitiva deiverrà ... sono i difensori Marco Anghileri (oltre 350 presenze in serie C con, Albinoleffe e Renate), ... Qui Monza, i convocati di Palladino: ancora fuori Petagna Tutto pronto all’U-Power Stadium di Monza dove lo Spezia, fischio d'inizio alle 15 di domenica 9 ottobre, ha l’obiettivo di ottenere il primo risultato utile in trasferta, sfatando il tabù di questo i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...