Irlanda | esplosione in una stazione di servizio | i morti salgono a 10

E' stata aperta un'inchiesta per capire le cause della deflagrazione che ha coinvolto anche parte di un condominio, causandone il ...Un bilancio violento quello che ha coinvolto le persone durante un'in un'area di servizio nel villaggio di Cresslough , nella contea di Donegal, in. Una nota inviata dalla ...Almeno dieci persone sono morte, tra cui due adolescenti e una ragazza, e otto sono rimaste ferite venerdì in seguito a un’esplosione in una stazione di servizio a Creeslough, Donegal, ...Si aggrava il bilancio delle vittime dell'esplosione in una stazione di servizio nella contea di Donegal, in Irlanda. I morti salgono a 10, mentre i feriti, portati in ospedale, sono otto. La deflagra ...