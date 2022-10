Infortunio Celik | rientro in circa 2 mesi

Leggi su 11contro11

(Di sabato 8 ottobre 2022) La partita di ieri con il Betis è stata piena di brutte notizie per la Roma. La sconfitta maturata negli ultimi minuti, il rosso a Zaniolo a partita già finita e, soprattutto, l’di. Il turco è uscito dopo appena 5 minuti di gioco. Persi prospetta uno stop di, vista la diagnosi: lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Sicuramente una brutta notizia per Mourinho, che si ritrova con pochi terzini destri, tutti rotti. Mou dovrà ingegnarsi per adattare uno dei centrali come un terzino bloccato, oppure chiamare un giovane della primavera e fargli fare il grande salto in campionato. La Roma è anche sfortunata: non riuscirà a sfruttare la sosta del Mondiale per recuperare, visto che dovrebbe rientrare poco dopo il suo ...