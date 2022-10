Il regime non potrà sopprimere a lungo la Generazione Z iraniana

Leggi su formiche

(Di sabato 8 ottobre 2022) In un’intervista al quotidiano economico iraniano Donyaye Eqtesad, il sociologo Maghsoud Farastkhah ha detto che i manifestanti, che sono online come i loro coetanei in altre parti del mondo, vogliono una vita normale che è ancora fuori portata per loro a causa del sistema politico chiuso del loro Paese. “LaZ si vede in un’atmosfera distopica”, ha detto Farastkhah. Il governo iraniano è esperto nel reprimere le proteste, così come nell’usare strumenti di coercizione per controllare le masse. Per questo certe manifestazioni come quelle che sono in corso da circa tre settimane si portano con sé un cupo senso di fatalismo. La rabbia si sta diffondendo per le strade tra coloro che rivendicano diritti e libertà, sfogo scaturito dopo l’assassinio di Mahsa Amini, la ragazza morta dopo le percosse subite dalla polizia morale, che l’aveva arrestata perché non ...