Il problema dei tre corpi | la nuova scommessa targata Netflix | un kolossal sci-fi da attendere con impazienza

Leggi su movieplayer

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dai creatori di Game of Thrones, è in arrivo sul colosso dello streaming Ildei tre, uno dei potenziali grandi successi di genere del prossimo anno. Come anche visto nel Tudum di poche settimane fa, ci attendo un 2023 targatoricco di produzioni streaming di ogni genere, con graditi ritorni e interessanti novità. Di queste ultime fa sicuramente parte l'invitante Ildei tre, adattamento seriale dell'omonima trilogia letteraria di Liu Cixin ideata per il piccolo schermo dagli autori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss. Non solo una saga vincitrice del prestigioso premio Hugo per la fantascienza, riconosciuta dunque d'interesse anche intellettuale, ma una produzione dalle spalle solide affidata alle mani di chi il genere, in televisione, è riuscito già a …