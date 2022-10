Gentiloni | “Andiamo verso un inverno difficile”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 8 ottobre 2022) caption id="attachment 204452" align="alignleft" width="150" Paolo/caption"Sappiamo cheun. Inflazione e prezzi dell'energia creano un contesto economico". E come commissione europea, in questo quadro "chiediamo sempre ai paesi di rispondere a queste emergenze con misure temporanee e mirate, che non costituiscano né aggravi troppo grandi per le finanze pubbliche, né una ipoteca alla transizione climatica".Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolonel suo intervento al roadshow "Lauch of InvetsEU in Italy" a Roma. "Penso che dobbiamo riconoscere al governo italiano di aver fatto ogni sforzo per stare in questa dimensione", ha aggiunto.