(Di sabato 8 ottobre 2022) In tre scatole pererano stati nascosti alcuni pannelli in policarbonato alveolare, di colore blu, contenenti oltre 3 chili di cocaina . A scoprirlo è stata la polizia in Salento, grazie al ...

leggo.it

Giunti sul posto gli agenti hanno scoperto che al suo interno c'erano due ulteriori plichi sigillati conper bambini. Sezionando le pareti dell'imballaggio, i poliziotti hanno poi scoperto ...Posso dire che però le edicole vengono riempite in modo impressionante daassociati a ... C'è ancora una grossa fetta di clienti chei giornali e i libri in edicola". Compra giocattoli dall'Olanda, ma quando arriva il pacco fa una scoperta choc In tre scatole per giocattoli erano stati nascosti alcuni pannelli in policarbonato alveolare, di colore blu, contenenti oltre 3 chili di cocaina. A ...