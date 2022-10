Basilicata | il capogruppo di Forza Italia arrestato e la lista per conquistare il comune “Assunzioni e promozioni in cambio di voti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) “L’ho fatta tutta quanta io perché con Maria nessuno si voleva candidare e a tutti quanti diciamo ho promesso una mano”. A parlare è Francesco Piro, ildialla Regionefinito in carcere nell’inchiesta condotta dall’Antimafia di Potenza. È il 4 settembre 2020 e al centro della discussione c’è la“Insieme con Maria di Lascio” candidata alle amministrative di Lagonegro, piccololucano a circa 100 chilometri da Potenza che ha dato i natali a Piro. Due settimane dopo quella conversazione le 5mila anime di Lagonegro dovranno scegliere il nuovo sindaco: le liste in campo sono quattro, tutte civiche. Una di queste è quella che sostiene Maria di Lascio: per Piro vincere è fondamentale perché a Lagonegro c’è in ballo la costruzione di un nuovo ...