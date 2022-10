(Di sabato 8 ottobre 2022) Lutto. Il cantante Gianluigiè morto giovedì dopo lunga malattia. Il cordoglio degli amici. I funerali sabato 8 ottobre alle 10 nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

Anna Tatangelo,alla mamma/ Fa rumore il silenzio conD'Alessiod'Alessio è stato scoperto da Mario Merola, una divinità non soltanto a Napoli, un artista apprezzato in tutto il mondo:...... Luciano Spalletti Nel suo Napoli Luciano Spalletti ha compiuto un capolavoro, scriveGaranzini su La Stampa. L'allenatore del Napoli è riuscito a rendere un punto di forza l'dei big nel ... Addio a Gigi Rossi, uno dei fondatori della band «I Chiodi» Lutto. Il cantante Gianluigi Rossi è morto giovedì dopo lunga malattia. Il cordoglio degli amici. I funerali sabato 8 ottobre alle 10 nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna. Lutto nel mondo musica ...Franck Ribery ha deciso appendere gli scarpini. Con lui si chiude ormai un'epoca che durava dalla lontana finale del Mondiale 2006 ...