Wilma Goich al GF Vip ricorda Susanna | la figlia scomparsa

'Sono rimasta scioccata - racconta- ne ho risentito parecchio. Quando ho pronunciato delle frasi ne sono seguite delle altre che non si sono viste, perchè io e Marco dopo ci siamo ...Daniele Dal Moro, invece, potrebbe puntare Pamela Prati non considerando corretto il suo atteggiamento nell'usare il bagno di. Anche la stessa Antonella Fiordelisi potrebbe finire in ...Nel corso della sesta puntata del GF Vip 7 Wilma Goich ricorda Susanna, la figlia scomparsa. Le parole della vippona ...Wilma rivive i momenti del suo grande successo, l'incontro con il marito e il ricordo di sua figlia Susanna In Mystery Wilma rivive tutti i momenti più belli del suo passato tra le partecipazioni a Sa ...