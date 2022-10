Lazio | Sarri smentisce ma Lotito insiste | “La Divina Provvidenza…”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Laè reduce dal pareggio ottenuto in Europa League contro lo Sturm Graz e quest’oggi ha parlatoin persona: il presidentesu un argomento. Laè scesa in campo nella giornata di ieri contro lo Sturm Graz per l’Europa League. Non è riuscita però ad andare oltre il pareggio e ora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.