Calciomercato.com

... dopo cinque risultati utili consecutivi, sono prima caduti in casa contro ile poi ... La squadra è presente, è viva, ha lavorato bene come in ogni seduta di. Incontreremo una squadra ...Difficile ma non impossibile una chance per Belotti, contusione per Bistrovicdifferenziato a metà settimana per Bistrovic che ha accusato una contusione al torace ed è in dubbio ... Allenamento Lecce, il report: out il solo Bistrovic | Serie A | Calciomercato.com Domenica sera la Roma affronterà i salentini per cancellare la sconfitta in Europa League con il Betis. Missori e Keramitsis si allenano con la prima squadra ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...