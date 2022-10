Sarah Ferguson | l’ultimo regalo speciale per la Regina Elisabetta | “Per me come una madre”

Sky Tg24

Andrea con l'exad Ascot nel giugno 2019 (Getty Images) Leggi anche › Il royal look del giorno. Kate Middleton, principessa in giallo › Il royal look del giorno. Re Carlo,...O del rubino di, rosso come la sua fulva chioma. O del semplice - dove sull aggettivo semplice dobbiamo intenderci - diamante di Elisabetta II, o dello sconvolgente smeraldo da 12 ... Chi è Sarah Ferguson, dalla storia con Andrea al funerale della regina Il principe Andrea ha fatto pressioni sulla regina Elisabetta per impedire a Carlo di diventare re, sono le rivelazioni di un nuovo libro sulla vita di Camilla ...Alla Monarca, sono stati riservati messaggi unici e davvero inaspettati. Proprio come quello rivoltole dalla sua 'ex nuora', Sarah Ferguson che con le sue parole proprio nelle ore successive alla mort ...