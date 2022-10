Pozzuoli – domani | 7 ottobre chiusura temporanea di via vecchia San Gennaro

(Di giovedì 6 ottobre 2022), 72022, saràmente interdetto il traffico veicolare in ViaSanper il completamento degli interventi di messa in sicurezza della galleria metropolitana dei Campi Flegrei. Dalle ore 14,30 e fino a cessate esigenze per il transito dei mezzi d’opera, sarà istituito un doppio senso di marcia sui restanti tratti della medesima Il Blog di Giò.

... perchèforse il pane non ci sarà più' ha urlato un manifestante. 'Con queste bollette e questi rincari delle materie prime - ha spiegato Antonio Rescigno, panificatore di- saremo ...... perchéforse il pane non ci sarà più", ha urlato un manifestante. "Con queste bollette e questi rincari delle materie prime - ha spiegato Antonio Rescigno, panificatore di- saremo ...Previsioni meteo per il 10/10/2022, Pozzuoli. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 17 e 22°C ...Previsioni meteo per il 9/10/2022, Pozzuoli. Giornata caratterizzata da pioggia anche persistente, temperatura minima 18°C, massima 25°C ...