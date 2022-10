(Di giovedì 6 ottobre 2022)tossiche presenti nell’inquinamento atmosferico sono statenei, nel fegato, e neldinon. I ricercatori hanno definito la scoperta «molto preoccupante» dal momento che la gestazione del feto è il periodo in cui gli esseri umani sono più vulnerabili. I residui della combustione sono stati trovati a migliaia in ogni millimetro cubo dei tessuti analizzati, riporta il Guardian. Lo, apparso su The Lancet, conferma dunque che lerespirate dalle madri possono essere trasmessi aiprima che nascano. La correlazione si aggiunge a quelle già note, che evidenziano il legame dell’inquinamento con una maggiore frequenza di ...

"Non sappiamo cosa succede quando lerimangono a lungo inn diverse parti del corpo rilasciando le lorochimiche", ha dichiarato l'uomo, definendo il fatto "molto preoccupante". La ...innocue, come quelle che oggi sono contenute nei dentifrici o nell'intonaco, se ridotte indalle dimensioni di nanometri potrebbero non essere più altrettanto innocue. Le future ... Particelle di sostanze inquinanti trovate nei polmoni e nel cervello di bambini non ancora nati – Lo studio "È preoccupante, ma non sappiamo ancora cosa succede quando le particelle si depositano in vari siti e rilasciano lentamente le loro sostanze chimiche". Oltre il 90% della popolazione mondiale ...