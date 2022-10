Mercato italiano - Settembre positivo | +5 | 4%

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il mese disi rivela ancoraper ilautomobilistico, a conferma di una ripresa iniziata a luglio (con un rallentamento del declino) e proseguita anche ad agosto, quando la domanda è cresciuta quasi a doppia cifra (+9,9%) interrompendo un periodo di ben 13 cali mensili consecutivi. Secondo i dati definitivi diffusi dal ministero dei Trasporti (pochi giorni fa sono stati comunicati solo numeri parziali a causa di problemi al sistema di raccolta delle istanze di immatricolazione) il mese scorso le registrazioni sono state 110.976, per un incremento del 5,4% rispetto a un anno fa. In ogni caso, il consuntivo dei primi nove mesi dell'anno rimane in territorio ampiamente negativo: le immatricolazioni del periodo sono 976.055, il 16,27% in meno rispetto al 2021. Stellantis. A ...