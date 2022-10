LIVE Sturm Graz-Lazio 0-0 | ci prova Affengruber

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La, a -3 dalla vetta in Serie A, riabbraccia l'Europa League dopo la brutta figura in Danimarca e il pesante k.o. contro il Midtjylland...

Allo Stadion Graz - Liebenau, la sfidaGraz Lazio valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadion Graz - Liebenau,Graz e Lazio si affrontano nel match valido per la 3ª giornata dell' Europa League 2022/23. SintesiGraz - Lazio 0 - 0 1 - Si parte! 3 - Occasione per lo ...Formazioni ufficialiGraz - LazioSTURM GRAZ (4 - 3 - 1 - 2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Böving. Allenatore: Ilzer LAZIO ...STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat; Ajeti, Boving. A disp.: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Kiteishvili, Sarkaria, ...45' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Sturm Graz - Lazio. 44' Milinkovic cerca Immobile sul secondo palo, ma Ciro non ci arriva: la palla è del portiere. 42' Ripartenza della ...