Ferrero e il Pescara | Sebastiani spiega tutto

Commenta per primo Daniele S ebastiani , presidente del, ha commentato a Rete8 la presenza di Massimoin tribuna all'Adriatico sabato: 'è venuto a trovarmi anche quando abbiamo presentato il progetto per il nuovo stadio. Non c'è ...TAGS contestazione crisisamp CONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportivaDaniele Sebastiani, presidente del Pescara, intercettato da Rete 8, smentisce le voci che vedrebbero l'ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero interessato agli abruzzesi: "E' venuto ...Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha spiegato come Ferrero, ex numero uno della Sampdoria, non entrerà nella società abruzzese ...