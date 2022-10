Conference League | il West Ham vince con Scamacca LIVE in campo Colonia e Villarreal

...45 HJK Helsinki - Ludogorets 1 - 1 18:45 Malmö - Union Berlino 0 - 1 21:00 FC Midtjylland - Feyenoord 0 - 2 21:00 Friburgo - Nantes 1 - 0 Visualizza EuropaCALCIO -18:45 RSC ...Allo stadio Tynecastle Park la partita Hearts Fiorentina valida per la terza giornata di: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Hearts Fiorentina 0 - 2 1 Calcio d'inizio da Edimburgo, via alla partita! 4 GOL FIORENTINA! Mandragora di testa sblocca la ...Al termine del match tra Sturm Graz e Lazio, terminato 0-0, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore degli ... Sono molto fiero della mia squadra, siamo gli outsider dell’Europa League. Abbiamo ...Finisce 0-0 il match tra Sturm Graz e Lazio. Un punto a testa che rende molto orgogliosi i padroni di casa come espresso dal tecnico Christian Ilzer nella consueta conferenza stampa al ...