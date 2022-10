Uomini e Donne: Maria de Filippi commette un gesto clamoroso “Non era mai successo” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Maria De Filippi ha lasciato tutti i fan senza parole, commettendo un gesto mai fatto prima Tutto è accaduto nella puntata in onda il 3 ottobre di Uomini e Donne su Canale 5. La conduttrice Mediaset dopo aver assistito per l’ennesima volta agli scatti “strani” di Riccardo Guarnieri, ha deciso di prendere una posizione. Tutto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 ottobre 2022)Deha lasciato tutti i fan senza parole,ndo unmai fatto prima Tutto è accaduto nella puntata in onda il 3 ottobre disu Canale 5. La conduttrice Mediaset dopo aver assistito per l’ennesima volta agli scatti “strani” di Riccardo Guarnieri, ha deciso di prendere una posizione. Tutto L'articolo proviene da KontroKultura.

