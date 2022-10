Russia: S&P, settore servizi cresce a settembre (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mosca, 5 ott. (Adnkronos) - L'attività del settorerusso dei servizi è tornata a crescere a settembre, secondo gli ultimi dati Pmi di S&P. L'aumento della produzione, tuttavia, è stato solo marginale, poiché la crescita dei nuovi ordini si è attenuata fino a raggiungere la crescita più lenta dell'attuale sequenza di quattro mesi di espansione. La domanda dei clienti è rimasta concentrata sul nazionale, dato che le sanzioni hanno continuato a limitare la domanda di clienti esterni. L'aumento relativamente contenuto delle nuove attività ha portato a una diminuzione dell'occupazione, in quanto gli arretrati di lavoro sono ulteriormente diminuiti in seguito alle segnalazioni di eccesso di capacità. Ciononostante, la fiducia delle imprese è aumentata anche grazie alla speranza di un ulteriore aumento della domanda nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mosca, 5 ott. (Adnkronos) - L'attività delrusso deiè tornata are a, secondo gli ultimi dati Pmi di S&P. L'aumento della produzione, tuttavia, è stato solo marginale, poiché la crescita dei nuovi ordini si è attenuata fino a raggiungere la crescita più lenta dell'attuale sequenza di quattro mesi di espansione. La domanda dei clienti è rimasta concentrata sul nazionale, dato che le sanzioni hanno continuato a limitare la domanda di clienti esterni. L'aumento relativamente contenuto delle nuove attività ha portato a una diminuzione dell'occupazione, in quanto gli arretrati di lavoro sono ulteriormente diminuiti in seguito alle segnalazioni di eccesso di capacità. Ciononostante, la fiducia delle imprese è aumentata anche grazie alla speranza di un ulteriore aumento della domanda nei ...

