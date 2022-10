(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Terribile incidente ieri sera nel Salento , a Cavallino, dove un'ha travolto undi 17 anni che camminava a piedi in corso Umberto I: alla guida della vettura, un 21enne di Nardò (Lecce), ...

leggoit : Ragazzo 17enne investito da un'auto, è gravissimo: «Gamba amputata». Il conducente aveva sniffato cocaina - Ernesto29296958 : RT @ilgiornale: Furti, rapine e aggressioni, tutto ad opera di un 17enne albanese fuggito da un centro di accoglienza. Oltre al pestaggio d… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: Furti, rapine e aggressioni, tutto ad opera di un 17enne albanese fuggito da un centro di accoglienza. Oltre al pestaggio d… - SempreAlessia : RT @ilgiornale: Furti, rapine e aggressioni, tutto ad opera di un 17enne albanese fuggito da un centro di accoglienza. Oltre al pestaggio d… - ilgiornale : Furti, rapine e aggressioni, tutto ad opera di un 17enne albanese fuggito da un centro di accoglienza. Oltre al pes… -

gonews

... ilè stato investito da una Golf che proveniva dalla piazza e avrebbe imboccato il corso, per poi perdere il controllo del mezzo e travolgere il. La Golfi guidata dal 21enne è andata ...Questa rissa era l'epilogo di tensioni nate nel tempo, quando ilaveva picchiato a Sacile ... una volta trovato tra la folla, ilè stato picchiato fino all'arrivo dei carabinieri. Le ... Ragazzo 17enne accoltellato a Firenze per rapina Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Cavallino, nel Salento. Un ragazzino di 17 anni è stato investito da un'auto mentre faceva ...Terribile incidente ieri sera nel Salento, a Cavallino, dove un'auto ha travolto un ragazzo di 17 anni che camminava a piedi in corso Umberto I: alla guida della vettura, un 21enne ...