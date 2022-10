LIVE Nardi-Tsitsipas | ATP Astana 2022 in DIRETTA | fra poco l’azzurro in campo con il numero 6 del mondo

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alladel match tra Lucae Stefanos, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Buongiorno a tutti e benvenuti alladel match tra Lucae Stefanos, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Dopo il successo di ieri con Alexander Shevchenko, primo della sua carriera nel circuito maggiore, il diciannovenne di Pesaro avrà bisogno di una vera e propria impresa contro il6 alricorderà il torneo in Kazakistan come uno dei momenti di svolta ...

QUI FERMANA - Protti dovrebbe rispondere col moduloo 4 - 3 - 3 contra i pali e con Gkertsos, Parodi, Pellizzari e Carosso pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Misuraca, ...A disp.:, Manardi, De Pasqualis, Diouane, Romeo, Grassi, Carozzo, Maggio, Giampaoli, Pavone, Ronci. All.: Protti. ARBITRO: Di Reda di Molfetta. NOTE: spettatori 400 circa. Pochi intimi come era ...La partita Cesena - Fermana di Mercoledì 5 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia ...A prescindere da come finirà l'avventura kazaka, Luca Nardi al termine di questa settimana avrà fatto un altro passo decisivo verso il suo ...