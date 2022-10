Governo: Gemmato, 'Salvini? Fdi non pone veti, deciderà Meloni con alleati' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Veto su Salvini al Viminale? "Fratelli d'Italia non pone veti a nessuno. I veti li ha posti l'elettorato assegnando degli equilibri nella coalizione". Così ai cronisti il deputato Marcello Gemmato, arrivando nella sede di Fdi dove a breve inizierà la riunione dell'esecutivo nazionale. Sull'assegnazione dei ministeri "deciderà Meloni insieme ai partner di Governo", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Veto sual Viminale? "Fratelli d'Italia nona nessuno. Ili ha posti l'elettorato assegnando degli equilibri nella coalizione". Così ai cronisti il deputato Marcello, arrivando nella sede di Fdi dove a breve inizierà la riunione dell'esecutivo nazionale. Sull'assegnazione dei ministeri "insieme ai partner di", ha aggiunto.

Ilmarchese15 : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… - gahanist1 : Vorrei sapere invece l’”impact factor “ di questo gemmato e delle cazzate che farà quando sarà al governo - sardo1951 : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… - nuccia20 : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… - PieroSrr : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… -