GF Vip 7 | diretta sospesa e choc tra il pubblico | cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) GF Vip 7, problemi con lada ore. Il reality show di Canale 5, finito nell’occhio del ciclone per il ‘caso Marco Bellavia’, va in onda regolarmente sul canale 55 del digitale terrestre. Il lunedì e il giovedì sera, invece, in primetime con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi in studio. Ma nella giornata di mercoledì 5 ottobre 2022 laè stata (ed è, al momento in cui si scrive) interrotta. Su Mediaset Extra, infatti, ilha visto per circa 40 minuti l’occhio del GF, poi è andato in onda il ‘rewind’ della sera precedente. Leggi anche: “Denunciati”. GF Vip, qui la situazione si complica: “È troppo grave”. E si parla anche di carcere… GF Vip 7,interrotta per ore Sono immagini che genericamente mandano di notte, nell’intervallo di tempo in cui ...