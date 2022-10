Francia | è crisi di governo La strada stretta di Macron

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Inè cominciato l’anno legislativo dell’Assemblea Nazionale fino a giugno del 2023. I parlamentari sono tornati al lavoro in un momento di grande tensione di geopolitica internazionale e con le difficoltà che derivano dalla mancanza di una maggioranza assoluta. Anche prima di ripartire, il presidente francese Emmanuelaveva minacciato lo scioglimento immediato del Parlamento, nel caso non fosse raggiunto un accordo per l’avviamento del suo piano di riforme. Tra le iniziative in discussione c’è la posizione francese sulla guerra russa in Ucraina, la legge di bilancio di quest’anno, la spesa pubblica e la riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni Questo progetto è uno dei più contestati tra gli oppositori aldi. A inizio settembre, il presidente francese l’ha fatta diventare una ...

Borsa Italiana

Questarivendica la nostra strategia di crescita comune e rende urgente stabilire un'... Italia,, Germania, Spagna, Olanda e Finlandia stanno lavorando al progetto Twister, acronimo per ...... mentre sono superiori del 17% in. Nell'ultimo periodo, il PIL del Regno Unito ha superato ... In questo fragile contesto macroeconomico, laenergetica legata alla guerra in Ucraina ha ... Crisi energetica, la Francia in pressing: serve "risposta comune Ue" Ci sono le tre condizioni fondamentali per la politica estera del Cremlino: il bisogno di rifornire militarmente i golpisti, la promessa di ricchezze ...La prospettiva di una profonda crisi energetica in Europa quest’inverno è dietro l’angolo e alimenta le paure di blackout delle reti di telecomunicazione, in particolare quelle mobili. Come si stanno ...