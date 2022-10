Dead Space Remake | Gameplay | dettagli e Collector’s Edition

Come promesso, Motive Studio ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay diRemake , rifacimento del celebre videogioco horror del 2008. La casa di sviluppo di EA aveva stuzzicato i fan promettendo novità in programma per la giornata odierna , e alla fine è ...Come promesso precedentemente da EA Motive , l'azienda ha pubblicato il gameplay trailer dedicato interamente aRemake , titolo che arriverà il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La clip video, disponibile in calce alla notizia, mostra finalmente l'atteso remake in tutta la sua ...Dopo i nuovi dettagli e Gameplay di Dead Space Remake, Limited Run Games annuncia la Collector's Edition, la quale al suo interno include tra le tante ...In preordine su Amazon al prezzo di 59,99 euro per Xbox Series X o 79,99 euro per PS5, data di uscita prevista per il 27 gennaio.