Ucraina, Meloni a Zelensky: annessioni Putin non hanno valore (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella telefonata con il presidente ucraino con Zelensky, la leader Fdi Giorgia Meloni "ha ribadito che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha ...

