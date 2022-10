Treviglio, Taylor sarà sostituito? BB14 in attesa di conferme (Di martedì 4 ottobre 2022) Tiri Liberi. La squadra trevigliese ha perso ancora prima di iniziare una delle sue colonne portanti e non si sa ancora per quanto tempo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 ottobre 2022) Tiri Liberi. La squadra trevigliese ha perso ancora prima di iniziare una delle sue colonne portanti e non si sa ancora per quanto tempo.

TuttoBasket : Nuovo Articolo: Treviglio, infortunio per Travis Taylor: i tempi di recupero - basketinside360 : Treviglio, nota del club su Travis Taylor - - webecodibergamo : Tegola per Treviglio, Taylor infortunato: out per qualche settimana -