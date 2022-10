Pagelle Ajax-Napoli 1-6: voti e tabellino Champions League 2022/2023 (Di martedì 4 ottobre 2022) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Ajax-Napoli 1-6, match della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Al 9? i Lancieri penetrano in area, Taylor ha il tiro a disposizione ma serve involontariamente un assist per la deviazione in rete di Kudus. Un episodio. L’unico di una notte storica in negativo per i lancieri. Al 18? Raspadori firma l’1-1 di testa su cross di Olivera. Al 33? è Di Lorenzo di testa a deviare in rete su calcio d’angolo. Poi Zielinski firma il tris prima del duplice fischio. Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone completano la goleada. Si tratta della peggior sconfitta europea della storia dell’Ajax: mai aveva subito sei gol in casa in Champions ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Le, ie ildi1-6, match della fase a gironi di. Al 9? i Lancieri penetrano in area, Taylor ha il tiro a disposizione ma serve involontariamente un assist per la deviazione in rete di Kudus. Un episodio. L’unico di una notte storica in negativo per i lancieri. Al 18? Raspadori firma l’1-1 di testa su cross di Olivera. Al 33? è Di Lorenzo di testa a deviare in rete su calcio d’angolo. Poi Zielinski firma il tris prima del duplice fischio. Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone completano la goleada. Si tratta della peggior sconfitta europea della storia dell’: mai aveva subito sei gol in casa in...

