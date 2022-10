Maturità 2023, in Valle d’Aosta domande candidati esterni via mail (Di martedì 4 ottobre 2022) La Regione Valle d’Aosta, non avendo ancora accesso al portale SIDI, accoglierà le domande di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione presentate dai candidati esterni, per il corrente anno scolastico, non attraverso la procedura informatizzata proposta dal Ministero, ma tramite spedizione con posta elettronica secondo le istruzioni impartite con apposita circolare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 ottobre 2022) La Regione, non avendo ancora accesso al portale SIDI, accoglierà ledi ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione presentate dai, per il corrente anno scolastico, non attraverso la procedura informatizzata proposta dal Ministero, ma tramite spedizione con posta elettronica secondo le istruzioni impartite con apposita circolare. L'articolo .

