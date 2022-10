“Infermità mentale”: Kyrgios si difende dalle accuse di aggressione della ex (Di martedì 4 ottobre 2022) Il finalista di Wimbledon Nick Kyrgios che scorso luglio è stato accusato per aggredito la sua ex fidanzata Chiara Passari alla fine dello scorso anno, ha deciso la sua strategia difensiva. Il tennista che si dovrà difendere davanti al Tribunale di Canberra, invocherà il vizio di mente per chiedere che non gli sia imputata l’accusa di aggressione. Lo ha anticipato l’avvocato difensore del 27enne campione di tennis australiano, come riportato da Skysports UK, che era assente in aula alla prima udienza perché impegnato in un torneo a Tokyo. Kyrgios rischia fino a due anni di carcere e il suo legale, Michael Kukulies-Smith, ha spiegato che dopo aver riesaminato la storia clinica di Kyrgios dal 2015, compresa la sua salute mentale, ne chiederà l’archiviazione per vizio di mente. Fanno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Il finalista di Wimbledon Nickche scorso luglio è stato accusato per aggredito la sua ex fidanzata Chiara Passari alla fine dello scorso anno, ha deciso la sua strategia difensiva. Il tennista che si dovràre davanti al Tribunale di Canberra, invocherà il vizio di mente per chiedere che non gli sia imputata l’accusa di. Lo ha anticipato l’avvocato difensore del 27enne campione di tennis australiano, come riportato da Skysports UK, che era assente in aula alla prima udienza perché impegnato in un torneo a Tokyo.rischia fino a due anni di carcere e il suo legale, Michael Kukulies-Smith, ha spiegato che dopo aver riesaminato la storia clinica didal 2015, compresa la sua salute, ne chiederà l’archiviazione per vizio di mente. Fanno ...

