In arrivo un test nucleare per la Nord Corea dopo quello missilistico? (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella mattinata di martedì 4 ottobre, la Corea del Nord ha effettuato un lancio di prova di un missile balistico che, sorvolando l'arcipelago nipponico, si è schiantato in mare dopo aver percorso circa 4500 chilometri. Il vettore, dal profilo di volo (quota massima raggiunta intorno ai 980 chilometri) potrebbe trattarsi di un Irbm (Intermediate Range InsideOver.

