Fedez in ospedale per il tumore al pancreas, chiede “good vibes”: come sta (Di martedì 4 ottobre 2022) Fedez in ospedale, ci torna per il tumore al pancreas. Qualche mese fa il rapper ha subito un intervento chirurgico importante a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas e ha informato puntualmente i suoi follower. Sta facendo lo stesso con le visite di controllo a cui è obbligato a sottoporsi nel post operatorio. Una di queste era in programma per oggi. Fedez ha condiviso la sua ansia sui social, a pochi minuti dallo svolgimento di una risonanza magnetica a cui si è dovuto sottoporre per verificare che tutto procedesse secondo i piani e che il tumore non fosse tornate. “Mandate good vibes”, chiede. Poi li informa a cose fatte: “Tutto bene grazie di cuore per i bellissimi messaggi”. “Mi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 ottobre 2022)in, ci torna per ilal. Qualche mese fa il rapper ha subito un intervento chirurgico importante a causa di unneuroendocrino ale ha informato puntualmente i suoi follower. Sta facendo lo stesso con le visite di controllo a cui è obbligato a sottoporsi nel post operatorio. Una di queste era in programma per oggi.ha condiviso la sua ansia sui social, a pochi minuti dallo svolgimento di una risonanza magnetica a cui si è dovuto sottoporre per verificare che tutto procedesse secondo i piani e che ilnon fosse tornate. “Mandate”,. Poi li informa a cose fatte: “Tutto bene grazie di cuore per i bellissimi messaggi”. “Mi ...

