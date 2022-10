De Rossi in Serie A, spunta la candidatura a sorpresa: ”Perfetto per loro” (Di martedì 4 ottobre 2022) r. L’ex centrocampista della Roma è stato sponsorizzato per una panchina italiana. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In Serie A è tempo di esoneri e cambi panchina che stanno diventando ormai all’ordine del giorno. Le società non credono più nel lavoro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) r. L’ex centrocampista della Roma è stato sponsorizzato per una panchina italiana. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM InA è tempo di esoneri e cambi panchina che stanno diventando ormai all’ordine del giorno. Le società non credono più nel lavoro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

LoiZ99 : Via radio sportiva De Rossi in lizza per sostituire Nicola alla Salernitana in caso di esonero, si allunga dunque l… - violetr14621062 : @Filippo_Rossi @CarloCalenda Hai fatto un master in cavolate o ce l'avevi di serie? - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieC | Ricordate il rigore parato a #KaioJorge? Lo aveva previsto. Il portiere 'profeta' è pronto a ripartire https://t.co… - sportface2016 : #Sampdoria, #Cassano: '#Stankovic tira fuori gli attributi, ma vorrei #DeRossi' - DiMarzio : #SerieC | Ricordate il rigore parato a #KaioJorge? Lo aveva previsto. Il portiere 'profeta' è pronto a ripartire -