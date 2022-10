David Garrett in Italia dal 6 al 9 ottobre per le ultime 3 date dell’Alive Tour 2022 (Di martedì 4 ottobre 2022) foto di Christoph KöstlinMILANO – Ritorna in Italia per gli ultimi 3 show del suo ALIVE Tour 2022 nel nostro Paese, David Garrett, virtuoso e rockstar del violino, che si esibirà accompagnato dalla propria band il 6 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, l’8 al Pala Onda di Bolzano e infine domenica 9 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova e non a Conegliano Veneto come inizialmente annunciato. ALIVE Tour 2022 ha già visitato con successo l’Italia in luglio, con un sensazionale concerto a Roma nella meravigliosa cornice di Caracalla, per tornare poi con due concerti all’insegna dell’energia ai primi di settembre a Genova e Milano, dove David Garrett, accompagnato da una rock band e dal ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) foto di Christoph KöstlinMILANO – Ritorna inper gli ultimi 3 show del suo ALIVEnel nostro Paese,, virtuoso e rockstar del violino, che si esibirà accompagnato dalla propria band il 6all’Unipol Arena di Bologna, l’8 al Pala Onda di Bolzano e infine domenica 9al Gran Teatro Geox di Padova e non a Conegliano Veneto come inizialmente annunciato. ALIVEha già visitato con successo l’in luglio, con un sensazionale concerto a Roma nella meravigliosa cornice di Caracalla, per tornare poi con due concerti all’insegna dell’energia ai primi di settembre a Genova e Milano, dove, accompagnato da una rock band e dal ...

