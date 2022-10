Con questa frangia, Cate Blanchett dimostra cinque anni in meno (Di martedì 4 ottobre 2022) Non solo voglia di un cambio look. Dietro la nuova frangia di Cate Blanchett c’è una scelta ben precisa: eliminare qualche anno dal viso (Ipa) Come togliere qualche anno dal viso? Semplice: con il giusto taglio capelli. In effetti ci sono hair cut che funzionano meglio di un lifting, o quasi. Riescono, infatti, a portare indietro il calendario di qualche anno regalando un look decisamente young senza bisogno di botox e filler. Lo sa bene Cate Blanchett, 53 anni all’anagrafe, ma a guardarla in faccia molti meno. Almeno vedendola all’ultimo evento pubblico al quale ha partecipato. Alla Première del film Tar, durante il New York Film Festival, la star australiana si è presentata con una frangia sbarazzina e raffinata che ha messo in ... Leggi su amica (Di martedì 4 ottobre 2022) Non solo voglia di un cambio look. Dietro la nuovadic’è una scelta ben precisa: eliminare qualche anno dal viso (Ipa) Come togliere qualche anno dal viso? Semplice: con il giusto taglio capelli. In effetti ci sono hair cut che funzionano meglio di un lifting, o quasi. Riescono, infatti, a portare indietro il calendario di qualche anno regalando un look decisamente young senza bisogno di botox e filler. Lo sa bene, 53all’anagrafe, ma a guardarla in faccia molti. Alvedendola all’ultimo evento pubblico al quale ha partecipato. Alla Première del film Tar, durante il New York Film Festival, la star australiana si è presentata con unasbarazzina e raffinata che ha messo in ...

_Nico_Piro_ : I #guerratroll e gli opinionisti con l'elmetto da mesi insultano il Papa. Negli ultimi sviluppi di questa oscena ca… - CottarelliCPI : Secondo gli indicatori BES dell'Istat, il 43,6% degli studenti di III media non ha una competenza numerica adeguata… - IlContiAndrea : Sono proprio curioso di vedere cosa accadrà questa sera a inizio puntata. Eliminazione immediata di parte del cast?… - maria_mattiuzzi : RT @JamesLucasIT: Tim Foo, un architetto di fama mondiale con sede a Londra, ha creato il progetto digitale di questa imponente scultura, c… - dejotwitta : RT @MTFed71: In #Austria migliaia di manifestanti protestano contro il governo per il rincaro energetico e chiedono l'abolizione delle #San… -