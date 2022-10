Cassano la spara grossa: 'Leao? Ma quale fenomeno, ha il c... sulla testa'. E Rafa... mette mi piace (Di martedì 4 ottobre 2022) Non smette di far discutere Antonio Cassano con le sue dichiarazioni. L'ex fantasista barese, ospite come sempre alla Bobo Tv su Twitch,... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Non sdi far discutere Antoniocon le sue dichiarazioni. L'ex fantasista barese, ospite come sempre alla Bobo Tv su Twitch,...

RedaelliTommaso : RT @FutboIOOC: Adani spiace ma perde tutta la credibilità che ha quando sta alla bobotv e invece di far notare a Cassano che spara stronzat… - rescig1 : @RicSpada Grande Format, rivoluzione dal punto di vista del dibattito calcistico. Bravo Vieri per l’idea , Adani mo… - sissi_campanini : @Sssince1908 @FcInterNewsit Cassano se nn le spara grosse nn si eccita - MatteoDaRe : RT @FutboIOOC: Adani spiace ma perde tutta la credibilità che ha quando sta alla bobotv e invece di far notare a Cassano che spara stronzat… - JohnLup40177244 : @EdoardoMecca1 Non date sempre retta a Cassano,ogni tanto ne spara di minkiate #Allegriout -