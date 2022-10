Carmen Consoli in tour in Sud America: le date (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo il fortunato tour estivo di presentazione dell’ultimo disco Volevo fare la rockstar, Carmen Consoli annuncia una serie di concerti in Sud America Una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana, Carmen Consoli negli ultimi mesi è riuscita ancora una volta a conquistare pubblico e critica con il suo ultimo progetto discografico Volevo Fare la Rockstar – che le ha regalato anche il Premio Amnesty International per la canzone L’Uomo Nero – e ora, dopo i successi in Italia e la chiusura della tournée con il sold out al Carroponte di Milano, è pronta a conquistare anche il Sud America. Descritta dal New York Times come «magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale…una voce piena di dolore, compassione e forza», ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo il fortunatoestivo di presentazione dell’ultimo disco Volevo fare la rockstar,annuncia una serie di concerti in SudUna delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana,negli ultimi mesi è riuscita ancora una volta a conquistare pubblico e critica con il suo ultimo progetto discografico Volevo Fare la Rockstar – che le ha regalato anche il Premio Amnesty International per la canzone L’Uomo Nero – e ora, dopo i successi in Italia e la chiusura dellanée con il sold out al Carroponte di Milano, è pronta a conquistare anche il Sud. Descritta dal New York Times come «magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale…una voce piena di dolore, compassione e forza», ...

RadioDueLaghi : Carmen Consoli e Marina Rei insieme per un tour in Sudamerica, che toccherà Argentina e Perù per una serie di live… - GiovanniVerdoli : RT @MarinaRei1: Continua questa straordinaria avventura iniziata mesi fa. Con un set in duo, chitarra e batteria, mi appresto ad affiancar… - Rakisha93 : RT @MarinaRei1: Continua questa straordinaria avventura iniziata mesi fa. Con un set in duo, chitarra e batteria, mi appresto ad affiancar… - OTRlive : RT @MarinaRei1: Continua questa straordinaria avventura iniziata mesi fa. Con un set in duo, chitarra e batteria, mi appresto ad affiancar… - MarinaRei1 : Continua questa straordinaria avventura iniziata mesi fa. Con un set in duo, chitarra e batteria, mi appresto ad a… -