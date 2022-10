Caricabatterie unico nell' UE | approvata la riforma La porta di smartphone | tablet e laptop dovrà essere USB Type-C

Piu_Europa : L’Europarlamento approva il caricabatterie unico. Avrà un grande impatto su ambiente e risparmi: ogni anno solo in… - SkyTG24 : Caricabatteria unico, l'Eurocamera approva il testo: obbligatorio entro il 2024 - Open_gol : L’Ue stima che con il caricatore unico i consumatori risparmieranno fino a 250 milioni di euro l’anno sull’acquisto… - MsmDimarco : Ulteriori dettagli: - innerg0ddess : RT @trash_italiano: Il Parlamento Europeo ha approvato il caricabatterie unico ?? Dal 2024, tutti i telefoni, i tablet e le fotocamere dovr… -

Abbiamo aspettato più di dieci anni per queste regole, ma possiamo finalmente lasciare l'attuale pletora dinel passato. Questa legge a prova di futuro consentirà lo sviluppo di ...Da oggi tutti i dispositivi elettronici dovranno avere stesso attacco, Indipendentemente dal ...Sima accoglie con favore la decisione definitiva del Parlamento Europeo sul caricabatterie unico dal 2024 per tutti i dispositivi elettronici ...04 OTT Xiaomi 12T Pro: è il nuovo smartphone con cam da 200 Megapixel! Ecco come funziona 04 OTT Il Parlamento Europeo ha approvato il caricabatterie unico 04 OTT Motorola Edge 20 è lo smartphone del ...