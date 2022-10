ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Gli interpelli aperti e scadenza domande (Di martedì 4 ottobre 2022) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano gli interpelli nazionali agli assistenti amministrativi che vogliano ricoprire il ruolo di DSGA. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 ottobre 2022) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano glinazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delleaperte con relativaper la presentazione della. L'articolo .

orizzontescuola : ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Gli interpelli aperti e scadenza domande - Misonrotta1 : @fotoinutilizara Mio zio ogni anno, da quando mi sono diplomata, mi inoltra la domanda per entrare nelle graduatori… - ProDocente : Pensioni scuola, per Ata e prof la domanda si può inviare entro il 21 ottobre - TecnicaScuola : Pensioni scuola, per Ata e prof la domanda si può inviare entro il 21 ottobre -- - silvanamincione : @orizzontescuola Buon pomeriggio, vorrei sapere se con il diploma in Chimica Materiali e Biotecnologie , posso pr… -